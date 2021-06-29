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ليفربول يصدم محمد صلاح بهذا القرار

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحيفة إنجليزية اليوم الثلاثاء عن تطورات جديدة بشأن مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.


ورفضت إدارة ليفربول التخلي عن أي من لاعب للمشاركة في الأولمبياد خاصةً أن البطولة غير مدرجة في أجندة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.


في الوقت الذي طلب فيه المنتخب الفرنسي هو الآخر مشاركة إبراهيما كوناتي المنضم حديثًا للريدز رفقة الديوك لكن المصير واحد الرفض ليكون بذلك ليفربول قد وضع صلاح في تحدي كبير بين الموافقة على طلب منتخب بلاده أو المشاركة مع فريقه في فترة الاعداد.

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مصر في أولمبياد طوكيو ليفربول يصدم محمد صلاح بهذا القرار ليفربول يصدم محمد صلاح

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