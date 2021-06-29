مايان السيد تدعم فتاة البوركيني: اللي مش عاجبه بلغي عنه

دعمت الفنانة مايان السيد أزمة فتاة البوركيني وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



ونصحت الجميع وأرشدتهم على كيفية التعامل مع مثل هذه المشكلات قائله: "بطلو تقولولنا نعمل ايه".



وتابعت: "من حقك تلبسي اللي انتي عايزاه، والمايوه الشرعي شكلوا جميل وشيك Two hearts اللي مش عاجبه بلغي عنه".



يذكر أن آخر أعمال مايان السيد مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حرب أهلية" مع عدد من الفنانين أبرزهم يسرا وجميلة عوض.