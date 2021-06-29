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تعرف على شروط بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أبدى المغربى أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، موافقة مبدئية على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث ينتهى تعاقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل.

وتسعى اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على حسم ملف التجديد للاعب المغربى مبكراً ومنع تكرار سيناريو التونسى فرجانى ساسى الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالى ولم يتوصل لاتفاق بخصوص التجديد حتى الآن ما جعله قريباً من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن أشرف بن شرقى، يرحب بالتجديد والاستمرار مع الفارس الأبيض، بشرط الحصول على مستحقاته المالية المتبقية من عقده القديم، مع الحصول على مقدم التعاقد الجديد كاش.

وبدأ مسئولو نادى الزمالك خطوات تجديد عقد المغربى أشرف بن شرقي، فى إطار سعى القلعة البيضاء للحفاظ على القوام الأساسى للفريق، وتجديد عقود اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن إدارة نادي الزمالك الحالية استطاعت تجديد تعاقد كل من محمود حمدي "الونش" وأحمد السيد زيزو نجوم الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء.

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