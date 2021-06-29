بعد الونش وزيزو.. الزمالك يسعى لنجديد عقد هذا النجم

أعلن نائب رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك محمد الإتربي أن اإدارة القلعة البضاء تسعى لتجديد عقد النجم المغربي أشرف بن شرقي خلال الفترة المقبلة.









وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس" قال الإتربي :"خطوتنا المقبلة لنا هي تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي".









وتابع:" سينتهي عقد بن شرقي مع الفريق في نهاية الموسم المقبل، ولكننا نسعى لتجديد عقده مبكرًا لإراحة اللاعبين نفسيًا".









ونجحت اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك في الأيام الماضية بتجديد عقد نجم الفريق أحمد سيد زيزو حتى موسم 2024.









جدير بالذكر أن ينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع لأي نادي بشهر يناير لعام 2022.