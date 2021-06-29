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ضربة لتنظيم الإخوان.. انتخابات ليبيا في موعدها وعقوبات للمعرقلين

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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ما زالت الأزمة الليبية تشغل بال المراقبين محليا وإقليميا وعالميا، خبراء سياسيون في ليبيا اتفقوا على كيفية انتخاب الرئيس، ودعموا اتفاقهم بقرار فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية، وهو أهم ما تم انجازه خلال الأيام الماضية، التي اجتمع فيها أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

 

وخلصت جلسة ملتقى الحوار السياسي في جنيف إلى بعض البنود لتنظيمية للعملية السياسية، أهمها فرض عقوبات دولية على أي فصيل يعارض الاتفاق، كما أن انتخاب الرئيس سيتم بشكل مباشر من قبل الشعب بنظام الاقتراع السري، ما يشكل ضربة لمساعي تنظيم الإخوان لمنع الشعب من الانتخاب، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

وصف المراقبون الاتفاق بالإيجابي، وقالوا إنه يبعث رسالة لكل معرقلي المسار السياسي بأنهم في مرمى العقوبات الدولية، ما قد ينهي التجاذبات التي شهدتها ليبيا مؤخرا، خاصة بعد تهديدات تنظيم الإخوان باستخدام السلاح إذا جرت الانتخابات على غير هواهم، فهل يردع الاتفاق إرهاب تنظيم الإخوان؟.

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مداد نيوز فيديو تنظيم الاخوان انتخابات ليبيا

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