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بعد توديع يورو 2020 ... زيدان مرشح لقيادة منتخب فرنسا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني مرشح للعودة إلى التدريب في الفترة المقبلة.

ونوه برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن زيدان قرر الرحيل عن الملكي بعد خروج الفريق خالي الوفاض في الموسم الماضي على الرغم من تبقي موسم آخر في عقده.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن زيدان رحل عن تدريب ريال مدريد من أجل تولي تدريب منتخب الديوك الفرنسية.

وأكد البرنامج الإسباني أنه بعد توديع منتخب فرنسا لكأس أمم أوروبا أصبح زيدان قريبًا من خلافة ديدييه ديشامب أكثر من أي وقتٍ مضى.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن منتخب سويسرا فجر مفاجأة مدوية بإقصاء المنتخب الفرنسي من دور الستة عشر ليورو 2020 بعد مباراة ماراثونية امتدت حتى ركلات الترجيح.

ولفت البرنامج الإسباني أن الوقتان الأصلي والشوطين الإضافيين انتهوا بتعادل المنتخبين بثلاثة أهداف لكل منهما قبل أن يحسم منتخب سويسرا بركلات الترجيح لتودع فرنسا البطولة مبكرا على الرغم من تصدرهم ترشيحات التتويج باللقب.

وألمح البرنامج الإسباني أن أنباء قوية كانت قد ترددت قبل انطلاق البطولة حول مصير ديشامب واحتمالية رحيله عقب نهاية مشوار فرنسا في بطولة اليورو.

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