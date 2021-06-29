موعد مباراة إسبانيا ضد سويسرا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا

حسم منتخب سويسرا تأهله إلى دور الثمانية من بطولة يورو 2020، عقب الفوز على نظيره فرنسا في المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين، ضمن مُنافسات دور الستة عشر.





ومن المقرر أن يُواجه منتخب سويسرا نظيره إسبانيا الذي حسم صعوده الأحد، على حساب كرواتيا في دور الثمانية من بطولة يورو 2020.





وتقام مباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره سويسرا، الجمعة المقبل 2 يوليو، ضمن مُنافسات دور الثمانية من بطولة يورو 2020.





وستلعب مباراة إسبانيا ضد سويسرا يوم الجمعة المقبل في بطولة يورو ٢٠٢٠ في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.



