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علي قدورة يلاحق "شاكوش" وعمر كمال ويترك "بيكا" وحيدًا في منتصف الطريق (تفاصيل)
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:00 م
مي مرسي
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أعلن المطرب الشعبي علي قدورة، انضمامه إلى نقابة الموسيقيين من خلال صورة ظهر بها وهو ممسكًا بكارنيه نقابة الموسيقيين وذلك عبر حسابه الشخص عبر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب "قدورة" قائلا: "من داخل نقابة المهن الموسيقية.. رسميًا علي قدورة مطرب.. بعد اجتياز الاختبارات”.
وتابع: “شكرًا للأستاذ النقيب هاني شاكر، وجميع أعضاء المجلس وعقبال كل أخواتي".
وجاء ذلك عقب منع النقابة التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات الشعبية منهم نور التوت وحمو بيكا.
وكتب "قدورة" قائلا: "من داخل نقابة المهن الموسيقية.. رسميًا علي قدورة مطرب.. بعد اجتياز الاختبارات”.
وتابع: “شكرًا للأستاذ النقيب هاني شاكر، وجميع أعضاء المجلس وعقبال كل أخواتي".
وجاء ذلك عقب منع النقابة التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات الشعبية منهم نور التوت وحمو بيكا.
ولم يأتي في قرار النقابة الأخير بمنع نور التوت ومسلم وعنبة و حمو بيكا أسماء حسن شاكوش وعمر كمال حيث أنهم قامو بتقنين أوضاعهم مع النقابة.
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