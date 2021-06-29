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صراع حتي النهاية.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري المصري بالموسم الحالي 2020 – 2021، وذلك بعد فوز الزمالك على نظيره مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة 27 من البطولة المحلية.
ويتصدر أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا ترتيب هدافي البطولة برصيد 14 هدفا، يليه أشرف بنشرقي نجم الزمالك برصيد 12 هدفا.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري الممتاز كاملا:

أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا برصيد 14 هدفا.
أشرف بن شرقي لاعب  الزمالك برصيد 12هدفا.
عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري برصيد 11هدفا .
أحمد سمير لاعب طلائع الجيش  برصيد 11 هدفا.
عمرو جمال  مهاجم طلائع الجيش برصيد 10 أهداف .
مصطفى فتحي لاعب سموحة برصيد 10 أهداف.
رامي صبري  مدافع إنبي برصيد 10 أهداف.
محمد شريف مهاجم الأهلي برصيد 9 أهداف
و يوسف أوباما نجم الزمالك برصيد 9 أهداف
فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي برصيد 9 أهداف.

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تعرف على ترتيب هدافي الدوري بن شرقي الزمالك أحمد ياسر ريان

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