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أمريكا تهاجم تركيا بعد تقيضها حرية التعبير بالبلاد.. تفاصيل

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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هاجمت الخارجية الأمريكية، الانتهاكات المستمرة لحرية التعبير والتجمع السلمي في تركيا، مؤكدة التزامها بحماية حقوق الإنسان.

 

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه: "نشعر بالقلق إزاء المنع الأخير لممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي في إسطنبول".

 

وتابع: "لا نزال ملتزمين بتعزيز حقوق الإنسان وندعو السلطات التركية إلى احترام الحريات الأساسية للجميع".

 

وفي الفترة الماضية، شن النظام التركي حملة مكثفة ضد المعارضة والحريات الأساسية، استكمالا لتوجه النظام المعادي للديمقراطية بشكل عام، والهادف لتفريغ البلاد من أي صوت منتقد.

 

وقبل أيام، كشف محامي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بتركيا عن تنصت النظام الحاكم على مكالمات قيادات الحزب.

 

فيما أصدرت السلطات التركية قرارًا باعتقال 21 مواطنًا تركيا بتهم الانتماء لجماعة الداعية التركي المقيم في واشنطن فتح الله غولن، والتي يتهمها النظام بتدبير الانقلاب المزعوم في صيف 2016.

 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة،، صدر القرار عن النيابة العامة بمدينة أدرنة، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه غربي البلاد، وشمل 9 ولايات، بينها أنقرة وإسطنبول.

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انقرة امريكا الخارجية الامريكية

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