حاتم حشمت: ثورة 30 يونيو تمثل مرحلة فارقة فى تاريخ مصر الحديث

قال اللواء حاتم حشمت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو تمثل مرحلة فارقة في تاريخ مصر الحديث؛ حيث كن يحاك لمصر والمنطقة مخططات تقسيم وتفتيت وإضعاف للمؤسسات الوطنية للدول فكانت الثورة حائط صد ضد المحاولات بفضل القيادة المصرية ومؤسساتها الوطنية ووعى الشعب المصرى العظيم.



وأضاف: أن الثورة وما تبعها من إجراءات وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاربة الإرهاب قد قوض الجماعات الإرهابية التي كانت تخطط للتمركز في بعض مناطق الجمهورية فاستطاعت قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المدنية إفشال تلك المخططات.



وأكد اللواء "حاتم حشمت": أن ثورة 30 يونيو هيأت لمصر التحول لدولة حديثة وجمهورية جديدة بفضل معركة التنمية التي يقودها الرئيس السيسى في كافة المجالات والمشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات السبع الماضية.