متخصصة في الكهرباء والميكانيكا.. تعرف على مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

جهود مضنية، تبذلها الدولة المصرية في سبيل تطوير التعليم بشكل عام، والتعليم الفني بشكل خاص، إيمانا منها بأهميته في الارتقاء بعدد من القطاعات الفنية، الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية وغيرها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.



ودائما ما يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغيير الصورة النمكية والثقافة القديمة والموروثة عن التعليم الفني، والعمل على جذب الطلاب من حاملي الشهادة الإعدادية إلى تلك المدارس، وإلى المدارس التي تم استحداثها بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تعرف باسم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تضم عددا من التخصصات التي تحتاج إليها السوق المصرية، حتى تصبح سوقا مفتوحة أمام الشباب، وحتى تتمكن مصر من توطين عدد كبير من الصناعات.



وبعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، تستعد المدارس التطبيقية لفتح باب التقديم، خلال شهر يوليو المقبل، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



ومن بين مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تستعد لفتح باب التقديم للالتحاق بها، خلال العام الدراسي المقبل 2021 - 2022، مدرسة السويدي، المتخصصة في الكهرباء والميكانيكا، والمتاحة أمام حملة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية :



سنوات الدراسة:



يدرس الطالب في مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، على مدار 3 سنوات دراسية.





التخصص:

تضم مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، تخصص الكهرباء والميكانيكا.





المنهج الدراسي:

1- العلوم الأساسية والثقافية.

2- العلوم الفنية في مجال التخصص.

3- التدريب العملي.





المميزات:



- الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص تعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.





شروط القبول:



- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (http:moe.gov.eg).

- يجب أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.





شروط التقديم:



- سيتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.



- يتم إتاحة التقديم للبنين من محافظة الشرقية.



- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2021.