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سامسونج تكشف عن نظام الساعات الذكية "One UI Watch"

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة سامسونج الكشف عن نظام الساعات الذكية الجديد One UI Watch الذي طورته بالتعاون مع جوجل بعد عديد التقارير.

سيشكل نظام التشغيل الجديد تجربة أقرب لما توفره سامسونج مع واجهة One UI على الهواتف الذكية، وهو نظام تم تطويره ليحل بديلًا لنظام Wear OS الذي تطوره جوجل ويعاني في جذب المستخدمين والحصول على رضاهم بجانب نظام Tizen OS الذي تطوره سامسونج، وسيكون بديلًا للواجهة السابقة التي طورتها الشركة الكورية لساعاتها الذكية من خلال تجربة تجمع النظامين معًا.

ويهدف نظام One UI Watch إلى إضافة تكامل أكثر بين ساعات جالكسي وهواتف أندرويد بشكل عام بدعم وتنوع أكبر للتطبيقات.

ويتميز النظام الجديد كذلك بتوفير نوع من التزامن مع الهاتف الذكي، فعندما يتم مزامنة وربط الساعة مع هاتف أندرويد، فإن أي تطبيق سيتم تثبيته للاستخدام على الهاتف سيتم تحميل نسخة منه على الساعة الذكية، وبالتالي يمكن استخدام نفس التطبيق على الساعة أو الهاتف بشكل متكامل، كما أن أي تغير في الإعدادات مثل التوقيت سينعكس بذلك على الساعة الذكية، وهو الحال عندما تدعم الساعة المكالمات ويتم حظر رقم ما على الهاتف، فسيتم حظره تلقائيًا على الساعة.

وسيدعم النظام تطبيقات جوجل المختلفة مثل يوتيوب وهو الحال مع تطبيقات سامسونج وشركائها، وسيدعم تنزيل التطبيقات من متجري الشركتين.

كما يعمل النظام الجديدة على ساعات Galaxy Watch التي سيتم الإعلان عنها في مؤتمر Unpacked القادم.

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