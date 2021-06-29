محافظ أسوان يعتمد قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والخاص والفنى

أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الخاص أو الفنى للعام الدراسى القادم 20212022 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى حيث سيكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 245 درجة، كما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام ( الخاص ) 170 درجة، أما بالنسبة للحد الأدنى الخاص بالقبول بالثانوى العام ( فصول الخدمات ) فسوف تتاح الفرصة لمن يرغب في التقديم وتكون الأولوية للأعلى مجموعًا حسب الأعداد المطلوبة بكل إدارة تعليمية، في حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى ما بين 140 درجة إلى 265 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها..





جاء ذلك أثناء عرض الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم لقواعد التنسيق على محافظ أسوان والذى أطمئن على إجراءات الإختبارات المحايدة التي سيتم إجراؤها للطلاب والطالبات ( الراغبين ) في الدخول لسباق الأوائل بإجمالي 424 من طلاب الشهادة الإعدادية الذين حصلوا على الدرجة النهائية 280 درجة لتحفيزهم وتشجيعهم للإستمرار في تحقيق التفوق في المراحل التعليمية التالية،





كما أعطى المحافظ توجيهاته بضرورة تهيئة كافة وسائل الراحة والآمان لطلاب الثانوية العامة ليؤدوا الإمتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة في الفترة من 11 يوليو المقبل وحتى 5 أغسطس القادم بواقع 6812 طالب وطالبة داخل 30 لجنة إمتحانية من خلال كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة إنتشار فيرس كورونا، مع إستمرار أعمال التطهير والتعقيم للجان الإمتحانية.