Advertisements

محافظ أسوان يعتمد قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والخاص والفنى

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:18 م
فتح الله رضوان
Advertisements
أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الخاص أو الفنى للعام الدراسى القادم 20212022 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى حيث سيكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 245 درجة، كما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام ( الخاص ) 170 درجة، أما بالنسبة للحد الأدنى الخاص بالقبول بالثانوى العام ( فصول الخدمات ) فسوف تتاح الفرصة لمن يرغب في التقديم وتكون الأولوية للأعلى مجموعًا حسب الأعداد المطلوبة بكل إدارة تعليمية، في حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى ما بين 140 درجة إلى 265 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها..


جاء ذلك أثناء عرض الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم لقواعد التنسيق على محافظ أسوان والذى أطمئن على إجراءات الإختبارات المحايدة التي سيتم إجراؤها للطلاب والطالبات ( الراغبين ) في الدخول لسباق الأوائل بإجمالي 424 من طلاب الشهادة الإعدادية الذين حصلوا على الدرجة النهائية 280 درجة لتحفيزهم وتشجيعهم للإستمرار في تحقيق التفوق في المراحل التعليمية التالية،


كما أعطى المحافظ توجيهاته بضرورة تهيئة كافة وسائل الراحة والآمان لطلاب الثانوية العامة ليؤدوا الإمتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة في الفترة من 11 يوليو المقبل وحتى 5 أغسطس القادم بواقع 6812 طالب وطالبة داخل 30 لجنة إمتحانية من خلال كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة إنتشار فيرس كورونا، مع إستمرار أعمال التطهير والتعقيم للجان الإمتحانية.

أخبار تهمك

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ أقل من ساعتين

خاص- حقيقة ظهور كريم فؤاد في مقر الأهلي اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يصدم محمد صلاح بهذا القرار

منذ ساعة و نصف

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على شروط بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. ليفربول يتحدى محمد صلاح

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ حوالي 5 ساعات

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ 18 دقيقة

برشلونة يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

موسيماني يرد على رغبته في ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 44 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

01:30 م

برشلونة يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

04:59 م

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

08:00 ص

تعرف على شروط بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك

04:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة