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تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في ندوة "مصر وأفريقيا 7 سنوات من الإنجازات"

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ندوة «مصر وإفريقيا 7 سنوات من الإنجازات» والتي نظمتها كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، وكان في استقبال أعضاء التنسيقية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عطية طنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية.

وأكد الدكتور الخشت أن جامعة القاهرة تولي أهمية كبري للعلاقات بالقارة الإفريقية، لذلك عملت علي تحويل معهد الدراسات الإفريقية إلى كلية للدراسات الإفريقية.

وتحدثت النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي من خلال تجربة التنسيقية والمؤتمرات الشبابية.

كما أكد النائب عمرو درويش، على التطور الكبير للدور المصري في القارة الإفريقية والاهتمام الذي تبديه القيادة السياسية للدائرة الإفريقية باعتبارها أحد أهم دوائر الأمن القومي.

ضم وفد التنسيقية كلا من النائب عمرو درويش والنائب طارق الخولي والنائبة رشا أبو شقرة والنائب محمود بدر والنائبة رشا كليب والنائبة رحاب عبد الغني من أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد السباعي والنائب عمرو عزت حجاج والنائبة هيام فاروق من أعضاء مجلس الشيوخ ومن أعضاء التنسيقية كلآ من أحمد فتحي وأحمد الحمامصي وحسام الدين محمود.

على صعيد آخر، عكفت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على وضع مشروع قانون يحافظ على الأسرة المصرية ويحميها من التفكك، في إطار اهتمامها بالأسرة المصرية التي هي نواة المجتمع وحجر أساس استقراره.

وتقدمت أمس الإثنين، النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب حماة الوطن، بمشروع لإنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري.

ويهدف مشروع قانون التنسيقية إلى حماية الأسر المصرية من خطر التفكك والتشتت، خاصة في ظل تداخل العديد من المتغيرات على الهوية المصرية، وفي ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح، وما مثله ويمثله من تأثير مباشر على شبابنا مما أدى إلى خلق مشكلات اجتماعية ونفسية عديدة.

وفيما تتجه الدولة المصرية نحو تنظيم التشريعات الاجتماعية، لتلافي الثغرات الموجودة في التشريعات الحالية أو النص على ما لم يكن مقننًا؛ فإن مشروع القانون الجديد ينص على تشكيل "اللجنة العليا للإرشاد الأسري"، وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وتكون مهمتها المحافظة على ترابط الأسر المصرية وحمايتها من خطر التفكك.

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