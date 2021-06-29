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تيسلا تعمل عل إنتاج سيارة صغيرة
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:21 م
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تسعى شركة تيسلا إلى إنتاج سيارة صغيرة جديدة والتي ستقع دون موديل 3 وستنافس سيارات مثل فولكس واجن ID 3.
كما تصل السيارة بسعر منافس يبلغ حوالي 25,000 دولار، وحسب تيسلا فسوف توفر سيارتها مدى أكبر من أي سيارة منافسة ولا يقل عن 400 كيلومتر، ومن الممكن أن تصل لأكثر من 566 كيلومتر لفئات معينة من السيارة المستقبلية.
وستنتجها في مصنعها الألماني للسوق الأوروبي، وفي المصنع الصيني لأسواق عالمية أخرى، أما من ناحية التصميم ستكون السيارة الجديدة مشابه لموديل 3 ولكن بأبعاد أصغر وملامح سيارة هاتشباك.
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