Advertisements

تيسلا تعمل عل إنتاج سيارة صغيرة

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
تسعى شركة تيسلا إلى إنتاج سيارة صغيرة جديدة والتي ستقع دون موديل 3 وستنافس سيارات مثل فولكس واجن ID 3.

كما تصل السيارة بسعر منافس يبلغ حوالي 25,000 دولار، وحسب تيسلا فسوف توفر سيارتها مدى أكبر من أي سيارة منافسة ولا يقل عن 400 كيلومتر، ومن الممكن أن تصل لأكثر من 566 كيلومتر لفئات معينة من السيارة المستقبلية.

وستنتجها في مصنعها الألماني للسوق الأوروبي، وفي المصنع الصيني لأسواق عالمية أخرى، أما من ناحية التصميم ستكون السيارة الجديدة مشابه لموديل 3 ولكن بأبعاد أصغر وملامح سيارة هاتشباك.

أخبار تهمك

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

ليفربول يصدم محمد صلاح بهذا القرار

منذ ساعة و نصف

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يرد على رغبته في ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ليفربول يتحدى محمد صلاح

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ ثلث ساعة

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ أقل من ساعتين

خاص- حقيقة ظهور كريم فؤاد في مقر الأهلي اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على شروط بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

01:30 م

برشلونة يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

04:59 م

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

05:35 م

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

08:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة