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القابضة للمطارات وشركاتها التابعة تفتح باب الترقيات لكل المستحقين

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وجه المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، رسالة تحية للعاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية قال فيها حرصا من إهتمامنا بالعنصر البشرى والحرص لدفعه على تولى المسئولية خلال الفترةً القادمة،فقد قمنا بإصدار تعليمات للمختصين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة لإعداد الكشوفات للمستحقين للترقيات حتى 30 يونيو الجارى تمهيدا لاعتمادها.

وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية فىنهاية رسالتة أنتهز هذه الفرصة لتهنئة جميع المستحقين للترقيات أملين أن يوفقنا الله عزوجل لخدمة قطاع المطارات والملاحة الجوية المصرية من ناحية أخرى كان مطارى طابا ومرسى مطروح قد حصلا اليوم الثلاثاء على وذلك فى ضوء النجاحات التى يشهدها قطاع الطيران المدنى على مدار 7 سنوات واهتمام القيادة السياسية بهذا المرفق الوطنى المهم وحرص وزارة الطيران المدنى علىاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتوفير تجربة سفر آمنة للمسافرين حصلمطارى طابا ومرسى مطروح على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن ضمن برنامجالاعتماد الصحى للمطارات (AHA) من قبل مجلس المطارات الدولى (ACI) ليصبح إجمالي عدد المطارات التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحى 11 مطارًا وهم مطارات القاهرة والأقصر وأسوان وبرج العرب، وشرم الشيخ والغردقة وسوهاج وأسيوط ومرسى علم بالإضافة لمطارى طابا ومرسى مطروح، وبذلك تصبح مصر من أكثر الدول على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط فى عدد المطارات الحاصلة على تلك الشهادة.

يأتي ذلك في إطار المجهودات التي تقوم بها وزارة الطيران المدنى بالتنسيق مع الجهاتالمعنية بقطاعات الدولة المختلفة للتصدى لجائحة كورونا حيث كانت لمصر السبق فىالمشاركة في برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) Airport Health Accreditation منذ انطلاقه والذي يمنح المطارات تقييم يؤكد على مدى توافق تدابيرها الصحية ضد فيروس كورونا وغيرها من الأوبئة.

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