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مدرب منتخب بلجيكا يشيد بكورتوا بما قدمه أمام البرتغال

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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أشاد المدير الفني لمنتخب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، بأداء حارسه تيبو كورتوا في الفوز في دور الـ 16 على منتخب البرتغال.

وانتصر الشياطين الحمر على رفاق كريستيانو رونالدو بهدف نظيف جاء من قذيفة أطلقها ثورجان هازارد.

واستحسن مارتينيز قيام حارس ريال مدريد بعدة تدخلات حاسمة، بل ومراوغة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال المدرب الإسباني في مقابلة مع شبكة (RTBF) البلجيكية: "لقد أعجبني أداؤه ومراوغته. إنه على مستوى المونديال، إن لم يكن أكثر. تم اختياره كأفضل حارس مرمى في مونديال 2018".

وراوغ كورتوا رونالدو، الذي تقدم للضغط على حارس المرمى في الدقيقة 41 من عمر المباراة، وكانت نتيجة اللقاء تشير إلى التعادل السلبي.

وغير حارس المرمى البلجيكي اتجاهه وتخلص من المهاجم البرتغالي ومرر تمريرة قصيرة لتيليمانس الذي منح الكرة لفيرتونخين حتى يتمكن من إرسال كرة طويلة للوكاكو في العمق، لتنتهي اللعبة بتسديدة قوية من ثورجان هازار سكنت الشباك البرتغالية.

وأضاف مارتينيز عن حارس مرمى ريال مدريد: "هذا يدل على أنه واثق من نفسه".

يشار إلى أن بلجيكا ستواجه إيطاليا في ربع نهائي بطولة أوروبا مساء يوم الجمعة المقبل

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مدرب منتخب بلجيكا يشيد بكورتو مدرب منتخب بلجيكا بما قدمه أمام البرتغال

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