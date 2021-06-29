حركة تغييرات بين قيادات السكة الحديد تشمل قطاعات المسافات الطويلة والبضائع

أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل حركة تغييرات بين قيادات السكة الحديد شملت استبعاد المهندس جمال الشامى نائب رئيس الهيئة لقطاعى المسافات الطويلة والقصيرة، وتعيين بدلا منه المهندس حسام البسطويسي الذى كان يشغل رئيس الإدارة المركزية لشئون وسط الدلتا.





كما قرر وزير النقل استبعاد المهندس خالد فاروق نائب رئيس الهيئة لقطاع نقل البضائع، وتعيين بدلا منه المهندس أيمن على علام الذى كان يشغل رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بقطاع نقل البضائع.





وقام الوزير باستبعاد محمود ماهر رئيس الإدارة المركزية للمبيعات والتسويق بقطاع المسافات الطويلة وتعيين بدلا منه محمد حنفى على شوكة.





كما عين المهندس إبراهيم عبد الحميد يسرى الزبير رئيسا للشركة المصرية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية بدلا من المهندس شعبان محمود محمد المرسى.