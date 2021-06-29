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صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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اقترب مسؤولو النادي الأهلي، بالابتعاد عن التعاقد مع كيجان دوللى، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقى السابق والذي فسخ عقجه مؤخرًا مع فريق مونبيليه افلرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن وجود رغبة من جانب لجنة الكرة فى التعاقد مع لاعب صغير السن.

 

وتابع المصدر، أن هناك بعض التحفظات بشأن المقابل المالي الذى طلبه اللاعب بالموسم الواحد والذى يصل إلى 3 ملايين دولار.

 

وأشار المصدر، أنه من المقرر أن تتضح الصورة بشأن الصفقة فى الفترة المقبلة، فى ظل امتلاك اللاعب عروض محلية كثيرة بعد رحيله عن مونبيليه الفرنسي.

 

وأوضح المصدر، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يضع كيجان دوللى ضمن حساباته الفنية للحصول على خدماته من أجل توفير بديل مميز للاعب محمد مجدى أفشة.

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