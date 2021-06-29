محافظ الاسكندرية: استمرار العمل بالحملة القومية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية

أعلن اللواء محمد الشريف، عن استمرار العمل بالحملة القومية الثانية لعام 2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، لجميع الحيوانات (أبقار- جاموس – أغنام – ماعز ) والتي بدأت بالفعل من يوم 266 وتستمر حتى 582021 بجميع الادارات البيطرية ؛ وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، حرصا على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

وأوضح اللواء دكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، بأنه يقع في زمام المحافظة نحو 145 ألف رأس حيوان من المقرر تحصينها ضد مرض الحمي القلاعية حيث يعد هذا المرض أحد الأمراض الفيروسية التي تصيب الحيوانات مشقوقة الأظلاف مثل (الأبقار والجاموس والأغنام والماعز) ويؤدى إلى وفاة الحيوان وخاصة العجول الصغيرة حيث تصل نسبة الوفيات فيها الى 50%، أما في الحيوانات الكبيرة فالمرض غير قاتل ونسبة الوفاة تصل إلى 5%.

وأشار إلى أنه من الآثار السيئة لهذا المرضى على الحيوان: الإجهاض، والعقم وضعف في المواليد ونقص إنتاج اللبن لفترة كبيرة تصل إلى ستة أشهر أو أكثر ؛مما يتبعه من خطورة اقتصادية لفقدان اللحوم واللبن.

وناشد مديرية الطب البيطري، المربيين وأصحاب التجمعات الحيوانية ومربي الاغنام بتقديم مواشيهم للجان التحصين المنتشرة علي مستوي المحافظة، حيث يتم التحصين بالتنقل من بيت إلى بيت طبقًا لخطة تحصينات تم وضعها ونشرها على جميع الوحدات البيطرية والجمعيات الزراعية حماية للثروة الحيوانية وحماية للصحة العامة.



