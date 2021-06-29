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عاجل.. تشكيل قمة إنجلترا وألمانيا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا 2020

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلن يواخيم لوف وجاريث ساوثجيت، المديران الفنيان للمنتخب الألماني والإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمباراة دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

 

وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي:

 

حارس المرمى: مانويل نوير.

 

خط الدفاع: ماتياس جينتر، ماتس هاملز، أنتونيو روديجير.

 

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جروتزيكا، توني كروس، روبن جوسينس.

 

خط الهجوم: كاي هافيرتز، توماس موللر، تيمو فيرنر.

 

بينما جاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

 

حارس المرمى: جوردان بيكفورد.

 

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، هاري ماجواير.

 

خط الوسط: كيران تريبييه، ديكلان رايس، كالفن فيليبس، لوك شاو.

 

خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين، رحيم ستيرلينج.

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