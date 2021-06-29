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عاجل.. تشكيل قمة إنجلترا وألمانيا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا 2020
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:36 م
محمد الدمتناوي
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أعلن
يواخيم لوف وجاريث ساوثجيت، المديران الفنيان للمنتخب الألماني والإنجليزي، عن
التشكيل الرسمي لمباراة دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020.
وجاء
تشكيل ألمانيا كالتالي:
حارس
المرمى: مانويل نوير.
خط
الدفاع: ماتياس جينتر، ماتس هاملز، أنتونيو روديجير.
خط
الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جروتزيكا، توني كروس، روبن جوسينس.
خط
الهجوم: كاي هافيرتز، توماس موللر، تيمو فيرنر.
بينما
جاء تشكيل إنجلترا كالتالي:
حارس
المرمى: جوردان بيكفورد.
خط
الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، هاري ماجواير.
خط
الوسط: كيران تريبييه، ديكلان رايس، كالفن فيليبس، لوك شاو.
خط
الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين، رحيم ستيرلينج.
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