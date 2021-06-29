عاجل.. تشكيل قمة إنجلترا وألمانيا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا 2020

أعلن يواخيم لوف وجاريث ساوثجيت، المديران الفنيان للمنتخب الألماني والإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمباراة دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي:

حارس المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ماتياس جينتر، ماتس هاملز، أنتونيو روديجير.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جروتزيكا، توني كروس، روبن جوسينس.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، توماس موللر، تيمو فيرنر.

بينما جاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

حارس المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، هاري ماجواير.

خط الوسط: كيران تريبييه، ديكلان رايس، كالفن فيليبس، لوك شاو.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين، رحيم ستيرلينج.