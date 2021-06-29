اتحاد التنس ينظم تصفيات لاختيار المنتخبات المشاركة فى كأس العالم للناشئين والناشئات

بالاشاره الي فوز منتخبات مصر للناشئين و الناشئات تحت ١٤ و ١٦ سنه في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم ، قرر الاتحاد المصري للتنس تنظيم مباريات تصفيات للاعبين و اللاعبات الستة الأوائل في كل مرحلة من مراحل الناشئين والناشئات تحت ١٤ و ١٦ سنه، و اللاعبون/ اللاعبات الثلاثة الفائزون في تصفيات كل مرحلة سوف يمثلون مصر في كأس العالم ، و ذلك لضمان اختيار افضل واجهز العناصر لتمثيل مصر، و جاء هذا القرار تماشيًا مع لائحة اختيار المنتخبات لعام ٢٠٢١ التي تم اعلانها علي الموقع الرسمي للاتحاد في شهر إبريل الماضي.