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اتحاد التنس ينظم تصفيات لاختيار المنتخبات المشاركة فى كأس العالم للناشئين والناشئات

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بالاشاره الي فوز منتخبات مصر للناشئين و الناشئات تحت ١٤ و ١٦ سنه في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم ، قرر الاتحاد المصري للتنس تنظيم مباريات تصفيات للاعبين و اللاعبات الستة الأوائل في كل مرحلة من مراحل الناشئين والناشئات تحت ١٤ و ١٦ سنه، و اللاعبون/ اللاعبات الثلاثة الفائزون في تصفيات كل مرحلة سوف يمثلون مصر في كأس العالم ، و ذلك لضمان اختيار افضل واجهز العناصر لتمثيل مصر، و جاء هذا القرار تماشيًا مع لائحة اختيار المنتخبات لعام ٢٠٢١ التي تم اعلانها علي الموقع الرسمي للاتحاد في شهر إبريل الماضي.

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