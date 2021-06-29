المؤشرات الأمريكية تحقق مستويات قياسية عند بداية تعاملات اليوم

سجل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مستوى قياسيا بعد قليل من بدء التعاملات يوم الثلاثاء بفضل البنوك الأمريكية الكبري في حين ينظر مستثمرون لبيانات ثقة المستهلكين في ظل ارتفاع معدل التضخم وزيادة إصابات كوفيد-19 في آسيا.

سجل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مكسبا 8.65 نقطة أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى مستوى قياسي عند 4299.26 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 166.06 نقطة أو ما يعادل 0.48 بالمئة إلى 34449.33 نقطة، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 5.31 نقطة أو ما يعادل 0.04 بالمئة إلى 14495.20 نقطة