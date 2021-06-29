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"مستلطفتش نفسي ومتوظفتش صح".. حكيم يوضح سبب فشله في الدراما
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:25 م
هبة أحمد
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عبر الفنان حكيم، عن السبب الحقيقي وراء ابتعاده عن شاشة السينما، وكان ذلك من خلال ندوة نظمتها أحدى الجرائد تكريمًا له، اليوم الثلاثاء، موضحًا إنه شعر بعدم الاستلطاف عندما رأى نفسه على الشاشة.
وصرح "حكيم" عن حلمه ومشروعه في الدراما التلفزيونية التي حكم عليها بالفشل قبل عرضها، قائلًا" "أنا حابب أمثل مسلسل، بس مكملتش عشان مستلطفتش "حكيم" على الشاشة كممثل لما شوفت نفسي كممثل".
وأضاف "حكيم"، عن السبب الرئيسي في عدم نجاحه في الدراما كمل نجح غيره من المطربين، قائلًا:" معرفوش يوظفوني صح وحصلت ظروف".
واستكمل "حكيم" حديثه عن اهتمامه بالطرب أكثر من التمثيل قائلاً:"ما مقفلتش نهائي عندي سيناريوهات كتير ولكن حابب أركز في الأغنية مشيرَا " أنا مميز في الأغنية ليه أروح مكان فيه 30 ألف واحد مميزين غيري".
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