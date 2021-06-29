استخدام التكنولوجيا لتعزيز الاستدامة في الكيماويات الصناعية

أعلنت أڤيڤا، الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات والصناعية ودعم التحول الرقمي والاستدامة، أن شركة هنكل، الشركة العالمية البارزة في قطاع السلع الاستهلاكية والكيماويات الصناعية، طبقت حلول أڤيڤا الرقمية لمساعدتها على تسريع تحقيق الاستدامة في سلسلة الإمداد. ومن خلال التكامل بين منصة نظام أڤيڤا AVEVATM System Platform و AVEVATM Historian ونظام AVEVA TM Manufacturing Execution System، تتمكن هنكل من رصد استهلاك الطاقة وتخفيضه حيث حققت سنويًا بواقع 8 مليون يورو عام 2020 وتسعى لتصل إلى ثلاثة أضعاف كفاءة الطاقة الحالية بحلول العام 2030.





ونظرًا لكون الاستدامة محور استراتيجيتها، فقد رغبت وحدة أعمال منتجات الغسيل والعناية بالمنزل في هنكل بتخفيض استهلاك الطاقة بما يتماشى مع معايير ISO 50001 في كافة مواقعها الإنتاجية. واستخدام الشركة لهذا الغرض برمجيات أڤيڤا الرائدة، والتي قام فريق شركة EMP Etteplan بتنصيبها، ليتمكن من تحسين جمع واستخدام بيانات استهلاك الطاقة والانبعاثات ومشاركتها بنجاح عبر سلسلة الإمداد. ونتيجة لذلك، تحسنت كفاءة موارد سلسلة الطاقة للإنتاج في الموقع بنسبة 5-6% سنويًا.





في تعليقه على الأمر قال ولفجانج ويبر، المدير المؤسسي للتحول الرقمي والهندسة في وحدة منتجات الغسيل والعناية بالمنزل لدى هنكل: "عندما بدأنا بتطبيق حلول أڤيڤا الرقمية عام 2013 كنا قد حققنا بالفعل توفيرًا سنويًا بواقع 3% في استهلاك الطاقة لكل طن من المنتجات التي ننتجها. ولكننا شهدنا زيادة واضحة في كفاءة الطاقة عند استكمال التطبيق، حيث ساهم نظام الإدارة البيئية القائم على حلول أڤيڤا مثلًا في تخفيض استهلاك هنكل للطاقة (كيلو وات بالساعة لكل طن) بنسبة سنوية قدرها 16% عام 2020 مقارنة بالعمليات التشغيلية المعتادة. ومن الناحية العملية، يعني ذلك أن الطاقة التي جرى توفيرها تعادل القدرة المطلوبة لدعم ثلاثة ملايين شخص مقيمين في عاصمتين أوروبيتين هما فيينا وأمستردام."

استخدام التكنولوجيا لتحقيق المخرجات المستدامة في كافة جوانب الأعمال

ساهمت حلول أڤيڤا المرنة في تمكين وحدة أعمال الغسيل والعناية بالمنزل لدى هنكل من تلبية جميع متطلبات بنية نظام المعلومات لتحقيق التخفيض المرجوّ في الانبعاثات. واستغرق إنجاز المشروع أقل من 18 شهرًا قبل أن يبدأ في تحقيق مزايا ملموسة ويتيح استخدام حلول رصد استهلاك الطاقة من خلال منصة AVEVA System Platform و AVEVA Historian.





من جانبها قالت كيم كوستو، النائب الأول للرئيس لإدارة أداء الأصول وأنظمة الطاقة المتعددة في أڤيڤا: "فيما تركز العديد من المؤسسات اليوم على تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة، حققت أڤيڤا تقدمًا إيجابيًا ملموسًا في هذا التوجه العالمي من خلال تطوير الحلول التقنية التي تسهم بفعالية في تخفيض الأثر البيئي للمؤسسات الصناعية. تلعب التقنيات الرقمية دورًا محوريًا في تحقيق طموحات الاستدامة، وتسعى أڤيڤا لدعم عملائها حول العالم ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم في المجال."





وأضافت: "تعمل حلولنا ومنتجاتنا على تمكين العملاء من تكامل الحلول القديمة وتوفير إمكانات التحليل المتقدمة لدعم اتخاذ القرارات المستدامة من خلال بيانات قابلة للاستخدام والتطبيق. هدفنا هو مواصلة العمل مع الأسماء الرائدة عالميًا من أمثال هنكل، حيث تتوافق أهدافنا الرامية إلى دعم جدول أعمال الاستدامة العالمية."



