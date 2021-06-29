كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة تحتفل بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

أقامت اليوم الثلاثاء كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة والاتحاد الإفريقى الاسيوى للسياحة والصناعة الحرفية والتجارة الإلكترونية والأبحاث ( أفاسو) ندوة " الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة".



اقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة وريادة كل من الدكتور محمد عطية البيومى - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمود المليجى - نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف حافظ - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بمدرج كلية السياحة والفنادق.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبد اللطيف - عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، الدكتور احمد عثمان شلبى - وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة رحاب الشرنوبى - أستاذ ورئيس قسم الإرشاد السياحى ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة دعاء سمير حزة - أستاذ ورئيس قسم الدراسات السياحية بالكلية، الدكتور محمد عبد الفتاح زهرى - رئيس قسم الدراسات الفندقية بالكلية، الدكتور محمد صبرى سرايا - رائد أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، حسام درويش - رئيس الاتحاد الأفريقى والأسيوى للسياحة والصناعات الحرفية والتجارة الإلكترونية والأبحاث ( أفاسو).



كما حضر طارق عبد العزيز - نائب رئيس الاتحاد للبروتوكول والمراسم، علاء خليفة - نائب رئيس الاتحاد للتكنولوچيا والتحول الرقمى، الدكتورة چيهان قناوى - نائب رئيس الاتحاد لشئون البيئة، أميرة موسى- عضو الاتحاد،المقدم محمد خالد - مدير إدارة التربية العسكرية جامعة المنصورة، أسامة موسى - أمين عام الجامعةوالسادة أمناء الجامعة المساعدين، عدد من طلاب وأساتذة كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة.



أثنى الدكتور محمد عبد اللطيف على دعم السيد رئيس جامعة المنصورة والسادة نوابه لهذه الندوة وعلى جهود القوات المسلحة المصرية فى دعم ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.



ونوه بإشارة عبد الفتاح السيسى - رئيس جمهورية مصر العربية إلى أن ثورة ٣٠ يونيو برهنت على انتماء المصريين لوطنهم ورفضهم محاولات طمس هويتهم فهبوا لتصحيح المسار.



وأكد على أن دعم الشباب من بين أهداف هذه الندوة فى ذكرى ثورة ٣٠ يونيو التى أدت إلى حراك ملحوظ فى الحياة السياسية بمشاركة شباب مصر فى البرلمان والمناصب التنفيذية بالدولة.



وأضاف أن مصر نجحت عقب ثورة ٣٠ يونيو فى استثمار ثرواتها التراثية والحضارية من خلال إحداث طفرات فى الاكتشافات الأثرية وافتتاح المتاحف على احدث المستويات.



وأعرب حسام درويش عن سعادته بالتواجد فى جامعة المنصورة ذات المكانة الرقمية وبالتعاون بين الجامعة والاتحاد الاسيوى الافريفى للسياحة والتجارة الإلكترونية والابحاث.



وأضاف أن هذا الاتحاد يعد اتحاد دولى منبثق من منظمة الشعوب الافريقية والاسيوية التى أسسها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعقدت أول اجتماع لها عام ١٩٥٧ بجامعة القاهرة وتشرف عليها وزارة الخارجية المصرية ومقرها الدائم فى القاهرة.



وذكر بأن الاتحاد يستهدف بناء الإنسان والقضاء على الفقر والبطالة والتنمية المستدامة وتحسين سبل العيش للعاملين بقطاعات السياحة والصناعات الحرفية والتجارة الإليكترونية والبحوث المرتبطة بها.



وشدد طارق عبد العزيز على أن الانجازات التى تحققت بعد ثورة ٣٠ يونيو لن يتم الحفاظ عليها الإ من خلال السلوكيات المعبرة عن بناء العقول، فالسلوكيات على حد وصفه ليست متجمدة ولا ترتبط بمنصب ما.



وأضاف ان السلوكيات ترتبط بالإدراك للموضوعات وفهمها والتعامل معها بحكمة.



وأشار علاء خليفة إلى أهمية تخصص التسويق الرقمى وتسويق المقاصد السياحية والسياحة الإليكترونية فى دعم الاقتصاد المصرى.



وطالب الشباب بالعمل على تطوير الذات والقدرات خلال سنوات الدراسة وعدم تضييع هذه السنوات هباء دون اتخاذ خطوات متقدمة فى هذا الصدد توفر المزيد من الوقت بعد التخرج.



وأكدت الدكتورة جيهان قناوى على أهمية الفن ودوره فى تهذيب الروح ودعم جمال البيئة المحيطة بنا باستخدام الجمال المحيط بنا واستثماره فى الارتقاء بالذوق العام ورفع الروح المعنوية للجميع.



ونصحت اميرة مرسى الطلاب باستكشاف الذات ومعرفة نقاط الضعف والقوة فى شخصيتهم واكتساب الامكانيات التى تجعلهم قادرين على مواجهة تحديات المستقبل.



ونادت بضرورة التعلم من تجارب الذات وتجارب الآخرين مع وضع أهداف استراتيجية بناء على الاهداف المرجوة والقدرات الذاتية.