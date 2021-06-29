ولاية تونس: منع التجمعات أمام المؤسسات التربوية‎‎

قرر والي تونس، اليوم الثلاثاء، على اثر انعقاد اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، دعوة المعتمدين الى ضرورة القيام بحملات تحسيسية وتوعوية لاحترام البرتوكولات الصحية ودعوة المواطنين للإقبال على التسجيل بمنظومة EVAX .

كما تقرر منع التجمعات أمام المؤسسات التربوية بعد أن شهدت تجمعاً كبيراً للأولياء خلال أيام مناظرة الزيزيام، إضافةً إلى التنسيق مع البلديات للقيام بحملات تعقيم للفضاءات العامة.

وتقرر أيضاً الاستعداد لمتابعة تطبيق الإجراءات التي سيقع اتخاذها بعد اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا والمصادقة عليها وتدعيمها من خلال إجراءات خاصة بالجهة في إطار تدعيم العمل بها وتوحيدها على مستوى إقليم تونس الكبرى (تونس،أريانة بن عروس ومنوبة).