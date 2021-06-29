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موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الثلاثاء.

وحرص موسيماني خلال محاضرة الفيديو مع لاعبيه على دراسة فريق بيراميدز ونقاط القوة والضعف في الفريق السماوي.

كما حرص موسيماني خلال المحاضرة بالفيديو على منح لاعبيه تعليمات فنية وواجبات كل لاعب قبل مباراة الخميس.

ويلتقي الأهلي بنظيره بيراميدز بعد غد الخميس في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو موسيماني يعقد محاضرة موسيماني

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