في عيدها الـ51.. قائد قوات الدفاع الجوي: مستعدون لمواجهة كافة التحديات (فيديو)

عرضت فضائية "تن" جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقده قائد قوات الدفاع الجوي في إطار الاستعداد لاحتفالية قوات الدفاع الجوي بالعيد الحادي والخمسين الذي يوافق غدًا الخميس الثلاثين من يونيو.



من جانبه أكد اللواء أركان حرب محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي المصرية، أن القوات الجوية مستعدة لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات على كافة المحاور والاتجاهات الإستراتيجية.



وقال "مقاتلي الدفاع الجوى مستعدون دائمًا لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات لتبقى سماء مصر مصانة سلمًا وحربًا مادام فيها هؤلاء الرجال القادرون على مواجهة العدائيات وحماية سماء مصر على كافة المحاور والاتجاهات الإستراتيجية".



كما وجه التحية لرجال الدفاع الجوى حماة سماء مصر ودرعها الواقي المرابضين في كافة ربوع وحدود مصر الحبيبة، مؤكدين عهد الولاء لمصر وشعبها العظيم بالتضحية بكل غالى ونفيس لتظل قوات الدفاع الجوى الدرع الواقي الذي يحفظ لسماء مصر هيبتها وقدسيتها.

