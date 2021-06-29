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شقيق هازارد يكشف إمكانية مشاركته أمام إيطاليا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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لم يستبعد لاعب المنتخب البلجيكي لكرة القدم ثورغان هازارد، إمكانية مشاركة شقيقه إدين أمام المنتخب الإيطالي في المباراة المقررة يوم الجمعة المقبل، في دور الثمانية من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وقال ثورغان اليوم الثلاثاء: "هناك فرصة لخوضه اللقاء، نحتاج لأن يكون إيدن في مستواه".

ويمكن اتخاذ القرار بشأن مشاركته في يوم المباراة عندما يكون الفريق متواجداً بالفعل في ميونخ.

واضطر إدين هازارد للخروج مبكراً من المباراة التي فاز بها منتخب بلاده 1-0 على المنتخب البرتغالي أمس الأول الأحد، في دور الـ16، بسبب إصابته بشد عضلي.

وتعرض كيفين دي بروين، أحد نجوم المنتخب البلجيكي، لإصابة في الكاحل عندما تمت عرقلته من قبل جواو بالينيا، لاعب خط الوسط المنتخب البرتغالي، وتم استبداله بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني.

وقال ثورغان: "لسنا واثقين بشأن إمكانية مشاركة إدين من عدمها، يجب أن نرى ما سيحدث يوماً بيوم"، مضيفاً إن إدين يشعر بتحسن اليوم الثلاثاء.

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