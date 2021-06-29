وزير السياحة والآثار يلتقي عدد من "الصحفيين المؤثرين" للترويج السياحي

التقى وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، بأعضاء الوفد الإعلامي الأوكراني الذي يزور مصر حاليا في إطار جولة تعريفية للاطلاع على المقصد السياحي المصري، والتي نظمتها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في إطار الترويج السياحي لمصر.



رحب وزير السياحة والآثار بالوفد، وأكد على أن المقصد السياحي المصري هو مقصد مثالي لمن يبحثون عن تجربة سفر آمنة وممتعة طوال العام، حيث يمكن الاستمتاع بمعالم مصر السياحية المتميزة والمتنوعة وشواطئها المشمسة ومناظرها الطبيعية الخلابة وحضارتها العريقة.



وأوضح وزير السياحة والآثار ان مصر حريصة على بذل كافة الجهود في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث تطبق بكل حزم وصرامة كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية والوقائية في المطارات والمنشآت الفندقية والسياحية، والمواقع الأثرية والمتاحف في كافة أنحاء الجمهورية،



إضافة إلى ما يتم من جهد للانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع والمواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وسيتم الانتهاء من تطعيم المواطنين في هاتين المحافظين نهاية الشهر الجاري كما انه جاري الآن تطعيم العاملين بالقطاع في محافظات كل من القاهرة والاسكندرية والأقصر وأسوان.



وأضاف ان أوكرانيا تُعد من الأسواق الهامة المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث يعدوا من أوائل السائحين الذين قاموا بزيارة مصر عند استئناف حركة السياحة الوافدة إليها في أول يوليو 2020، مشيرا إلى انه سيتم قريبا تفعيل خدمة الخط الساخن للوزارة لاستقبال أراء واستفسارات السائحين باللغة الأوكرانية.



وردا على تساؤلات الاعلاميين فيما يتعلق بعدد المتاحف التي تم افتتاحها مؤخرا والمقاصد السياحية التي ينصح بزيارتها غير منتجعات البحر الأحمر، أشار إلى انه تم افتتاح أكثر من ٢٠ متحفاً أثريا خلال الفترة الماضية آخرها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بعد استقباله لموكب المومياوات الملكية في ابريل الماضي.



وأضاف انه يجب على السائح الأوكراني زيارة مدينتي الأقصر وأسوان والاسكندرية وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر حتى يتعرف على الحضارة المصرية العريقة، والمدن السياحية الواقعة على ساحل البحر المتوسط وعلى مقوماتها السياحية المتميزة والمتنوعة، مثلما تعرف على المناطق والمنتجعات السياحية على ساحل البحر الأحمر.



جدير بالذكر ان وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كانت قد نظمت جولة تعريفية للوفد الإعلامي الأوكراني الذي يضم عددا من ممثلي أكبر وأهم الصحف المتخصصة في السياحة وقناة تلفزيونية وبعض المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في أوكرانيا، وذلك لاطلاعهم على المقصد السياحي المصري، وما يتمتع به من مقومات سياحية مختلفة ومتميزة، لترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر في أوكرانيا من خلال نشر عدد من المقالات وفقا لما شاهدوه على أرض الواقع بعد عودتهم إلى بلادهم. لكافة الآليات الترويجية للأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، وتشمل الرحلة مدن كل من القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والعلمين.