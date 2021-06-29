حماية المستهلك : 3 طرق للإبلاغ عن سرق التيار الكهربائي

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، عن الخطوط التي يجب المواطنين اتباعها للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي.

وقال الجهاز عبر صفحة على موقع التواصل الإجتماعي، إنه في حالة الابلاغ عن سرقة التيار الكهربائي، يتم عن طريق الاتصال على الخط الساخن 121، أو الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددةhttp://moere.gov.eg/Balaghat/BalaghUser/CreateBalaghFromUser

وأضاف الجهاز أنه في حالة الإبلاغ عبر الموقع الالكتروني يتم ملئ استمارة، يجب تسجيل فيها البيانات، اسم المبلغ عنه، والبلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه، وعنوان المُبلغ عنه بالتفصيل، بالإضافة إلى تحديد نوع المنشأة التى يتم الإبلاغ عنها، " سكنية أم صناعية أم تجارية"، وادخال بيانات المُبلغ تكون اختيارية.

وأشار الجهاز إلى أنه يمكن الابلاغ عن سرقة التيار ايضا من خلال ارسال شكوى الى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الايميل التالي :[email protected] أو ابلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.



