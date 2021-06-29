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ثلاثي الجودو في معسكر بكرواتيا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:04 م
رئيس اتحاد الجودو
رئيس اتحاد الجودو
الفجر الرياضي
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يغادر القاهرة مساء اليوم ثلاثي لاعبي منتخبنا الوطني الأول للجودو الذين تأهلوا إلى دورة الألعاب الأوليمبية رقم ٣٢ التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من ٢٣ يوليو  وحتى ٩ أغسطس المقبلين، وذلك للمشاركة فى المعسكر الدولى للاعبى الأوليمبياد بمدينة بوريك الكرواتية.

يضم المسكر اللاعبين محمد عبد الموجود وزن ٦٦ كيلو جراما، ومحمد على عبد العال وزن ٨١ كيلو جراما، ورمضان درويش وزن ١٠٠ كيلو جرام، ومعهم المدرب الهولندي جورجى سيرجيفتش.

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس الاتحاد المصرى للجودو ورئيس الاتحاد الإفريقي للسومو إن المعسكر يضم لاعبي ٣٠ دولة من الذين تأهلوا للأوليمبياد، مشيرا إلى أن المعسكر هو الأخير للاعبين قبل المشاركة في المعترك الأوليمبى، والذي يعد المرحلة الأخيرة قبل بدء المنافسات يوم ٢٤ يوليو، والذي يضم أفضل لاعبي العالم، مما سيكون له أبلغ الأثر في رفع كفاءة اللاعبين وزيادة التكتيك الفني للاعبينقبل المنافسات الأوليمبية.

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