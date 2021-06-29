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محافظ الإسكندرية يودع قنصل عام فرنسا.. ويهديها "مفتاح الإسكندرية"

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الثلاثاء، جانينا ايريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وذلك لتوديعها بعد توليها منصب نائب سفير بدولة الأردن الشقيقة، واهداها "مفتاح الإسكندرية" تكريما لها ولدورها الفعال في النهوض بالعلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

وقدم المحافظ الشكر إلى قنصل فرنسا على دورها المتميز في توطيد العلاقات المصرية الفرنسية، وخاصة تطوير العلاقات بين المدن الفرنسية ومدينة الإسكندرية، متمنيًا لها التوفيق في مهمتها القادمة، وأشاد بإدارتها الناجحة خلال فترة تواجدها في الإسكندرية.

ومن جانبها؛ أعربت جانينا ايريرا عن مدي سعادتها عن الفترة التي تواجدت فيها بالإسكندرية، ممتنه بجزيل الشكر إلي كرم أهل وشعب الإسكندرية. وأكدت علي مكانة الإسكندرية الكبيرة في قلبها.
 
وقدمت الشكر للمحافظ على دعمه وتعاونه الدائم معها في أداء وتسهيل مهام وظيفتها طوال فترة إقامتها بالإسكندرية، وتمنت له التوفيق في مهمته للنهوض بعروس البحر الأبيض المتوسط.
محافظ الإسكندرية يودع قنصل عام فرنسا.. ويهديها "مفتاح الإسكندرية"
محافظ الإسكندرية يودع قنصل عام فرنسا.. ويهديها "مفتاح الإسكندرية"
محافظ الإسكندرية يودع قنصل عام فرنسا.. ويهديها "مفتاح الإسكندرية"
محافظ الإسكندرية يودع قنصل عام فرنسا.. ويهديها "مفتاح الإسكندرية"
محافظ الإسكندرية يودع قنصل عام فرنسا.. ويهديها "مفتاح الإسكندرية"
محافظ الإسكندرية يودع قنصل عام فرنسا.. ويهديها "مفتاح الإسكندرية"
محافظ الإسكندرية يودع قنصل عام فرنسا.. ويهديها "مفتاح الإسكندرية"
محافظ الإسكندرية يودع قنصل عام فرنسا.. ويهديها "مفتاح الإسكندرية"

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