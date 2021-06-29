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براءة متهم في إعادة إجراءات محاكمته بأحداث عنف مصر القديمة

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت اليوم الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار ببراءة المتهم محمود فؤاد عبد الحميد في إعادة إجراءات محاكمته والصادر ضده حكم غيابي في أحداث عنف مصر القديمة..

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم محمود فؤاد عبد الحميد ـ طالب بكلية السياحة والفنادق بحيازة مفرقعات قبل الحصول علي تصريح بذلك بمنطقة مصر القديمة. 

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