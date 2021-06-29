جامعة الفيوم بصدد إشهار جمعية لرعاية العاملين خلال الأيام القليلة القادمة



التقى الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة خلال دورة إعداد المعلم الجامعي بكلية التربية وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩٦٢٠٢١.



وخلال اللقاء تحدث الدكتور محمد أبو الغار، عن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة له وأهمها وحدة الطباعة والنشر ومركز الخدمة العامة ومركز الحضارة والتراث ومركز بحوث واستشارات التنمية ومركز رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومركز إدارة الأزمات والكوارث ومركز متابعة الخريجين ومركز اللغات والترجمة، وأضاف سيادته أن القطاع يعقد العديد من الملتقيات التوظيفية لخريجى الجامعة والدورات التدريبية للطلاب والخريجين كما يعقد أيضا العديد من حملات التوعية.



وأعلن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن جامعة الفيوم بصدد إشهار جمعية لرعاية العاملين بالجامعة خلال الأيام القليلة القادمة وسيكون دورها تقديم كافة الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعونة والاداريين وأسرهم.

