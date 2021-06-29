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كريم الشبراوي: مصر تنافس كبرى الدول في تجميع السيارات والمستقبل لنا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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بدأت مصر تأخذ مكانها في عالم صناعة السيارات مؤخرا وحققت نجاحات كبيرة في مجال تجميع السيارات على وجه الخصوص، واعتمدت مجموعة من كبرى الماركات العالمية علي تجميع أحدث إصداراتها داخل مصر " هذا ما أكد عليه " كريم الشبراوى " أحد رجال الأعمال العاملين بقطاع السيارات. 

تحسست مصر أولى خطواتها نحو عالم تصنيع السيارات منذ حوالى 50 عاما، وهي تعد الأن ثانى أكبر سوق في إفريقيا حيث يتم بيع  أكثر من 200,000 سيارة سنويًا ، كما أنها تحتل أيضا المرتبة 42 في العالم، بعد وصول إنتاجها السنوي لأكثر  من 70,000 سيارة. 


وبعد سلسلة كبيرة من المحاولات الجيدة اعتمدت صناعة السيارات المصرية على عمليات التجميع بدلاً من التصنيع، وحققت نجاحات كبيرة جدا في هذا المجال ولفتت انتباه سوق السيارات العالمي وكبرى الماركات التي أصبحت تعتمد علي تجميع اصداراتها السنوية داخل مصر . 

و أضاف كريم الشبراوى"  وعلي الرغم من تراجع وضع التصنيع والتجميع في مصر بعد الصورة في عام ٢٠١١ ، إلا أن الحكومة المصرية أعطت اهتمام كبير لهذه الصناعة مرة أخرى في عام ٢٠١٧، وأصبح هناك أكثر من ١٨ شركة مصرية قائمة علي تجميع السيارات، وليست فقط السيارات الصغيرة إنما أيضا الشاحنات والمركبات العملاقة والتى اعتمدت علي تجارب العملاء في مراحل التجميع وتوفير الأجزاء . 


وأكد كريم الشبراوى  على أن الحكومة كان لديها ثقة كبيرة في تعزيز صناعة السيارات وهذا ما وضح في عام 2018، حيث ارتفعت نسبة إنتاج السيارة الإجمالية إلى 90% ، 

وأنهى حديثه مؤكدا علي أهمية انتعاش تلك الصناعة ودورها الهام في انعاش الاقتصاد المصرى بشكل عام، حيث يمثل سوق السيارات في العالم قوة اقتصادية ضاربة، اعتمد عليها الدخل القومي لعديد من الدول ، 

ووسط هذا التطور العملاق الذي تشهده مصر في جميع المجالات، اعتقد  أن استغلال عمليات التصنيع والتجميع للسيارات سيكون عنصر هام في الاقتصاد المصري بشكل عام .  

يذكر أن رجل الأعمال كريم الشبراوى هو أحد رجال الأعمال  العاملين بقطاع السيارات ، كما أنه من المستثمرين بمجال السياحة وهو مقيم بدولة الامارات حاليا ، وهو نجل سيدة الأعمال الشهيرة " شاه شاكر حامد" رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الإمبراطور

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