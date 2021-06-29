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المنتخب الإسباني الأولمبي يستدعي نجم لايبزج للمشاركة في الأولمبياد

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن لويس دي لا فيوينت المدير الفني للمنتخب الأولمبي الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء انضمام داني أولمو لاعب لايبزج الألماني، للقائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وسيكون أولمو واحدا من 6 لاعبين بالمنتخب الأول المنافس حاليا في بطولة أوروبا (يورو 2020)، سيشاركون مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وتضم تلك القائمة إلى جانب أولمو كلا من حارس المرمى أوناي سيمون وإريك جارسيا وباو توريس وبيدري وميكيل أويارزابال.

ويتأهب المنتخب الإسباني الأول لمواجهة نظيره السويسري يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية من يورو 2020.

وفي حالة وصوله إلى النهائي، سيختتم مشواره في البطولة في 11 يوليو/ تموز، علما بأن منافسات الأولمبياد ستنطلق في 23 من الشهر نفسه.

وسيبدأ باقي لاعبي المنتخب الأولمبي الاستعدادات لأولمبياد طوكيو اعتبارا من غد الأربعاء.

وسينضم إليهم اللاعبون الستة من المنتخب الأول عقب نهاية مشوار الفريق في يورو 2020.

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