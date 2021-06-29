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تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل لبيراميدز

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر داخل نادي بيراميدز تشكيل الجهاز المعاون لليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الجديد للفريق، والذي تم الاتفاق على توليه المسئولية خلفاً للأرجنتني رودولفو اروابارينا المدير الفني للفريق، والذي تمت إقالته على خلفية توديع الفريق لبطولة الكونفدرالية الافريقية عقب الخسارة من الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي.

 

وأكد المصدر أن محمود فتح الله مدرب الفريق وخالد عبد الله مدرب الحراس مستمران في الجهاز الجديد بالإضافة إلى أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق،  بعد الاستقرار على جونياس، ومن المقرر أن يمتد عقد تاكيس مع السماوى حتى نهاية الموسم الجاري، فيما سيتم تحديد وقتها اذا كان سيتولى تدريب الفريق في الموسم المقبل من عدمه.

 

 

وأطلع مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز "الفجر الرياضي"  أن عقد تاكيس جونيس مع بيراميدز يمنح إدارة النادى إمكانية تجديد تعاقد المدرب لمدة موسم مقبل حال تقديم مستوى مميز مع الفريق فى الأشهر الثلاثة مدة التعاقد، كما لا يتضمن عقد المدرب اليونانى مع بيراميدز شرط جزائى.

 

 

وقاد أروابارينا، الفريق فى 36 مباراة، فاز فى 18 مباراة، تعادل فى 11 مباراة، تلقى 7 هزائم، سجل بيراميدز تحت قيادته 55 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 36 هدفاً، ويحتل السماوي  المركز 8 فى جدول الدوري المصري الممتاز.

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