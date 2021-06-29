Advertisements

خالد الجندي: ٣٠ يونيو ثورة على تجار الدين (فيديو)

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، أنقذت المصريين من معسكرات الاغاثة، وردت لهم كرامتهم، وأمنهم، وجلبت خيرات الدنيا لمصر، لافتا إلى أن من قام بها المصريين.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الثورة كانت على تجار الدين، الذين فرقوا المصريين، وقسموهم إلى مسلمين وكفرة، ولما مر اغتيالات وسحل وتكفير وخيانة، باسم الدين الا من هذه الجماعة الضالة التي ابتليت بها الأمة، في فترة حالكة من الزمن".

وفي تصريحات سابقة قال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، "هناك عملية جراحية شديدة التمرس والتمكن يقوم بها المسؤولون في هذا البلد للقضاء على التجارة في الدين والادعاء الديني والتمسح بمسوح الطيبين والصالحين من أجل ابتزاز الناس والبسطاء والعوام من الناس".

وأضاف "الاتجاه الذي نحن فيه يؤكد أن هناك ثورة تصحيحية في كافة المحالات تضرب بيد من حديد على التجارة باسم الدين والنصب والاحتيال باسم الدين وبأسماء المشايخ الصالحين والكتب التراثية والسلفية، هذه الجمهورية بداية تساقط الأوثان البشرية".

وتابع "في طريق التصحيح لن يكون هناك مجال لاستغلال أموال الناس بالباطل وسرقة مقدرات الشعب باسم الدين لا مجال للتجارة بالآثار والتلاعب بصناديق النذور والأضرحة، لا مجال لاستغلال الطرق الصوفية للاندساس بين شرفاء المتصوفة لأكل أموال الناس".

واستطرد "لا مجال لاستغلال الغيبيات، وأتعجب من صمت العلماء إلى أن سلموا الناس إلى هذه الفوضى المعلوماتية، هناك تجارة في الدين بكل اتجاه، هناك من يتاجر بالنقاب واللحية من اجل تحزيب الناس حتى تطورت المسائل وتحولت إلى تفكيك المجتمع".

أخبار تهمك

عاجل.. ليفربول يتحدى محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل لبيراميدز

منذ أقل من ساعة

برشلونة يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على شروط بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب وليد سليمان وغيابه عن الأهلي لمدة شهر

منذ أقل من ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ حوالي 7 ساعات

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

01:30 م

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

05:35 م

عاجل- إصابة قوية تضرب وليد سليمان وغيابه عن الأهلي لمدة شهر

06:30 م

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل لبيراميدز

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة