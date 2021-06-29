خالد الجندي: ٣٠ يونيو ثورة على تجار الدين (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، أنقذت المصريين من معسكرات الاغاثة، وردت لهم كرامتهم، وأمنهم، وجلبت خيرات الدنيا لمصر، لافتا إلى أن من قام بها المصريين.



وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الثورة كانت على تجار الدين، الذين فرقوا المصريين، وقسموهم إلى مسلمين وكفرة، ولما مر اغتيالات وسحل وتكفير وخيانة، باسم الدين الا من هذه الجماعة الضالة التي ابتليت بها الأمة، في فترة حالكة من الزمن".



وفي تصريحات سابقة قال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، "هناك عملية جراحية شديدة التمرس والتمكن يقوم بها المسؤولون في هذا البلد للقضاء على التجارة في الدين والادعاء الديني والتمسح بمسوح الطيبين والصالحين من أجل ابتزاز الناس والبسطاء والعوام من الناس".



وأضاف "الاتجاه الذي نحن فيه يؤكد أن هناك ثورة تصحيحية في كافة المحالات تضرب بيد من حديد على التجارة باسم الدين والنصب والاحتيال باسم الدين وبأسماء المشايخ الصالحين والكتب التراثية والسلفية، هذه الجمهورية بداية تساقط الأوثان البشرية".



وتابع "في طريق التصحيح لن يكون هناك مجال لاستغلال أموال الناس بالباطل وسرقة مقدرات الشعب باسم الدين لا مجال للتجارة بالآثار والتلاعب بصناديق النذور والأضرحة، لا مجال لاستغلال الطرق الصوفية للاندساس بين شرفاء المتصوفة لأكل أموال الناس".



واستطرد "لا مجال لاستغلال الغيبيات، وأتعجب من صمت العلماء إلى أن سلموا الناس إلى هذه الفوضى المعلوماتية، هناك تجارة في الدين بكل اتجاه، هناك من يتاجر بالنقاب واللحية من اجل تحزيب الناس حتى تطورت المسائل وتحولت إلى تفكيك المجتمع".

