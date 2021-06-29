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بيراميدز يعلن عن تاكيس جونياس مديراً فنياً للفريق

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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قررت إدارة نادي بيراميدز تعيين اليوناني تاكيس جونياس في منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني السابق تم توجيه الشكر له على الفترة الماضية.

وعقد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مع المدرب الجديد قبل قيادته للمران الأول مع الفريق بملعب الدفاع الجوي الرئيسي، وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة، وبهدف الحديث معه حول أهداف النادي وخططه للمرحلة المقبلة، كما رحب الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي بالمدرب الجديد وتمنى أن يقود الفريق لتحقيق كل أهداف النادي المطلوبة.

ويقود جونياس تدريب بيراميدز لأول مرة اليوم في ملعب النادي بالدفاع الجوي، استعدادا لخوض لقاء الأهلي الذي يقام على ملعب الأهلي بالسلام يوم الخميس المقبل في إطار الدوري الممتاز.

والمدير الفني اليوناني من مواليد ٦ أكتوبر من عام ١٩٦١، وكان لاعبا مميزا في عدد من أندية اليونان وإسبانيا وإيطاليا، وفي مهمته كمدرب تولى تدريب عدد كبير من الأندية اليونانية، وتولى من قبل مهمة تدريب نادي وادي دجلة المصري وقدم مستوى مميز معه.

ويضم جهاز المدير الفني تاكيس جونياس، محمود فتح الله واليوناني سبيروس وعمرو مختار مدربين، وخالد عبد الله مدرب حراس المرمى.

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تاكيس جونياس مديراً فنياً للفريق بيراميدز يعلن عن تاكيس جونياس التدريب

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