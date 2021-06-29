Advertisements

ننشر تصريحات وزير التعليم حول امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرارات هامة بشأن الثانوية العامة وهي 
- أي جهاز تابلت خارج المنظومة سيتم سحبها 

- غلق منصة الامتحان والتركيز علي الورقي 

- هنكتب علي البابل شيت فقط 

- الاجابات علي البابل شيت فقط 

- استخدام التابلت لتوفير المصادر الرقمية وتسجيل الحضور فقط 

- أي كتاب او مذكرة ليست تابعة للوزارة سيعامل الطالب حاملها وفقا لقانون الغش 

 _ مراجعة اسئلة الامتحانات من مصادر متعددة وأشخاص متعددة 

- الكتاب المدرسي مسموح به وكتابة الملاحظات عليه 

-الامتحان موحد بين كل الطلاب 

- الغش الالكتروني يعاقب بقانون الغش وعقوبات صارمة 

- التعاون مع وزارة الصحة من أجل تعقيم اللجان

- ممنوع تواجد اولياء الامور أمام اللجان نظرا لظروف كورونا

- طلاب الدبلومة الامريكية الموجودين في أخر سنة مسموح لهم بالسوبر ماتشينج في وزارة التربية والتعليم وليست التعليم العالي 


- فتح مراكز في السعودية والكويت والامارات لطلاب الدبلومة الامريكية 

- اعتقد أن اداء الطلاب في الامتحان النهائي سيكون جيد

- للغشاشين فكروا اكثر من مرة قبل الغش

- الامتحانات اسهل مما سبق

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على شروط بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ليفربول يتحدى محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 8 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل- إصابة قوية تضرب وليد سليمان وغيابه عن الأهلي لمدة شهر

منذ أقل من ساعة

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل لبيراميدز

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

01:30 م

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

05:35 م

عاجل- إصابة قوية تضرب وليد سليمان وغيابه عن الأهلي لمدة شهر

06:30 م

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل لبيراميدز

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة