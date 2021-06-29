ننشر تصريحات وزير التعليم حول امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرارات هامة بشأن الثانوية العامة وهي

- أي جهاز تابلت خارج المنظومة سيتم سحبها





- غلق منصة الامتحان والتركيز علي الورقي





- هنكتب علي البابل شيت فقط





- الاجابات علي البابل شيت فقط





- استخدام التابلت لتوفير المصادر الرقمية وتسجيل الحضور فقط





- أي كتاب او مذكرة ليست تابعة للوزارة سيعامل الطالب حاملها وفقا لقانون الغش





_ مراجعة اسئلة الامتحانات من مصادر متعددة وأشخاص متعددة





- الكتاب المدرسي مسموح به وكتابة الملاحظات عليه





-الامتحان موحد بين كل الطلاب





- الغش الالكتروني يعاقب بقانون الغش وعقوبات صارمة





- التعاون مع وزارة الصحة من أجل تعقيم اللجان





- ممنوع تواجد اولياء الامور أمام اللجان نظرا لظروف كورونا





- طلاب الدبلومة الامريكية الموجودين في أخر سنة مسموح لهم بالسوبر ماتشينج في وزارة التربية والتعليم وليست التعليم العالي









- فتح مراكز في السعودية والكويت والامارات لطلاب الدبلومة الامريكية





- اعتقد أن اداء الطلاب في الامتحان النهائي سيكون جيد





- للغشاشين فكروا اكثر من مرة قبل الغش



