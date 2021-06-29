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ننشر تصريحات وزير التعليم حول امتحانات الثانوية العامة
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:40 م
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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرارات هامة بشأن الثانوية العامة وهي
- أي جهاز تابلت خارج المنظومة سيتم سحبها
- غلق منصة الامتحان والتركيز علي الورقي
- هنكتب علي البابل شيت فقط
- الاجابات علي البابل شيت فقط
- استخدام التابلت لتوفير المصادر الرقمية وتسجيل الحضور فقط
- أي كتاب او مذكرة ليست تابعة للوزارة سيعامل الطالب حاملها وفقا لقانون الغش
_ مراجعة اسئلة الامتحانات من مصادر متعددة وأشخاص متعددة
- الكتاب المدرسي مسموح به وكتابة الملاحظات عليه
-الامتحان موحد بين كل الطلاب
- الغش الالكتروني يعاقب بقانون الغش وعقوبات صارمة
- التعاون مع وزارة الصحة من أجل تعقيم اللجان
- ممنوع تواجد اولياء الامور أمام اللجان نظرا لظروف كورونا
- طلاب الدبلومة الامريكية الموجودين في أخر سنة مسموح لهم بالسوبر ماتشينج في وزارة التربية والتعليم وليست التعليم العالي
- فتح مراكز في السعودية والكويت والامارات لطلاب الدبلومة الامريكية
- اعتقد أن اداء الطلاب في الامتحان النهائي سيكون جيد
- للغشاشين فكروا اكثر من مرة قبل الغش
- الامتحانات اسهل مما سبق
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