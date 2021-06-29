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محمد التاجي يكشف سر ابتعاده عن الوسط الفني لمدة 8 سنوات

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:40 م
محمد التاجي
محمد التاجي
كريم هاشم
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كشف الفنان محمد التاجي سر ابتعاده عن الوسط الفني لمدة طويلة تصل لثمانية أعوام مع بداية الألفية، الأمر الذي أثر على مكانته في الوسط الفني.

وقال محمد التاجي خلال حواره مع الفنانة نشوى مصطفى بأولى حلقات الموسم الثاني لبرنامج "بنت البلد" المذاع عبر شاشة قناة "صدى البلد 2"، إنه ابتعد عن التمثيل في بداية الألفية لرعاية والدته، ولم يعيره اهتمامًا النتائج التي تترتب عن ابتعاده وعدم ممارسة الهواية التي يفضلها.

وأشار التاجي إلى أن الأجيال الجديدة لن يراعوننا كما كنا نفعل مع آبائنا، قائلًا: "أولادنا مش هيشلونا في الأيام دي، لأن الأخلاقيات اتغير بعد 2011 منها احترام الكبير".

برنامج "بنت البلد" يذاع على شاشة قناة "صدى البلد 2" من يوم الاثنين إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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