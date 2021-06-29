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جراحة بتقنية الليزر تعالج اعتلال الشبكة لطفل حديث الولادة بمستشفى قنا الجامعي

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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نجح فريق طبي من قسم طب وجراحة العيون بمستشفى قنا الجامعي وقسم التخدير من انقاذ صحة الإبصار لدى طفل حديث الولادة بوحدة حضانات حديثي الولادة والأطفال المبسترين في ضوء التحديث المستمر للبروتوكولات الطبية التي تتبعها الأقسام المختلفة بمستشفيات قنا الجامعية بما يتماشى مع البروتوكولات الدولية والتحديث المستمر للأجهزة الطبية بجانب رفع كفاءة الأطقم الطبية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا، صرح بذلك الدكتور محمد يوسف أحمد المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية.

وأضاف الدكتور أحمد حسن الدغيمي رئيس قسم طب وجراحة العيون بطب قنا والمستشفى الجامعي انه خلال الفحص والمتابعة الدورية لحديثي الولادة المحجوزين بوحدة الحضانات تبين إصابة طفل باعتلال الشبكية بالعين اليمنى مما استلزم اجراء تدخل جراحي عاجل باستخدام تقنية الليزر لعمل كي للشبكية حيث يتماثل الطفل الآن للشفاء بحالة جيدة بوحدة الحضانات تحت الملاحظة الطبية المستمرة، وأضاف ان قسم طب وجراحة العيون يعمل الآن على انشاء وحدة متخصصة للأطفال وحديثي الولادة وجاري الفحص الدوري على جميع حديثي الولادة المحجوزين بوحدة الأطفال وكذلك الأطفال الذين تستقبلهم عيادة القسم مع اتخاذ البروتوكولات والتدخلات الطبية العاجلة حال وجود أي مشكلة.

الجدير بالذكر أنه قام بجراء العملية الدكتور أحمد حسن الدغيمي رئيس قسم طب وجراحة العيون بطب قنا والمستشفى الجامعي ومن قسم التخدير الدكتور محمود إسماعيل والطبيبة زينب مصطفى السيد تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة.

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