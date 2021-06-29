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توافد أعضاء حزب الوفد على المقر الرئيسي لحضور احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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توافد منذ قليل أعضاء حزب الوفد على المقر الرئيسي للحزب بالدقي لحضور الاحتفالية التي يقيم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ودعا حزب الوفد القوى السياسية والحزبية للمشاركة فى هذا الاحتفال المهم.

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال قيادات وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وتقوم وسائل الإعلام المختلفة بتغطية هذا الاحتفال الوطنى، بمناسبة هذه الذكرى الغالية على نفوس المصريين، والتى أذهلت العالم أجمع، وحققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع فى كافة المجالات، وحققت الريادة للدولة المصرية عربيًا وإقليميًا وإفريقيًا، ووضعت المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تحقيق الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة.
ومن المقرر أن يلقى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ فى هذه المناسبة خطابًا سياسيًا مهمًا يتناول فيه الأوضاع قبل الثورة وبعدها، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والسياسية وكبار رجال الدولة.
توافد أعضاء حزب الوفد على المقر الرئيسي لحضور احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو
توافد أعضاء حزب الوفد على المقر الرئيسي لحضور احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو
توافد أعضاء حزب الوفد على المقر الرئيسي لحضور احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو
توافد أعضاء حزب الوفد على المقر الرئيسي لحضور احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو
توافد أعضاء حزب الوفد على المقر الرئيسي لحضور احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو
توافد أعضاء حزب الوفد على المقر الرئيسي لحضور احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو
توافد أعضاء حزب الوفد على المقر الرئيسي لحضور احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو
توافد أعضاء حزب الوفد على المقر الرئيسي لحضور احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو

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