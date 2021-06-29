"صحة النواب" تناقش أزمة مستشفى صدر العمرانية وتطالب الوزارة بالرد خلال شهر

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ضد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن مستشفى صدر الجيزة الواقعه في حي العمرانية.



وأضاف "منصور" في كلمته، قائلًا: منذ سنوات نحاول إعادة إنشاء للمبنى الرئيسي للمستشفى والوازرة لا تستجيب ولا تسمع ولا تري، متابعا "منذ دخولي المجلس عام 2016، حاولت دفع المنشآت الموجودة وكان هناك مبني مميز واستطعنا أن نساعد بالتنسيق مع مسؤلي الوزراة بمحافظة الجيزة حتي استطعنا الانتهاء منه وهو المبني الرئيسي الذي يعتمد عليه المستشفى اعتمادا كليًا وبه ما يقرب من 67 سرير".



وأشار النائب إلى أن باقي المستشفي وبه ما يقرب من 610 سرير مغلقة تمامًا، وكان من المفترض عمل ترميمات بها، مؤكدًا على عدم قدرة المبني على حمل الأوزان والترميمات به سوف تهدر الملايين بناءا على وصف استشاري هندسي قام بمعاينة مبني المستشفي بصحبة النائب.







واستطرد "منصور" قائلًا "نقلت كلام الاستشاري للوازة، وطالبت بمعاينة لجنة فنية للمبني وأكدت صحة القول بضرورة هدم المبني وإعادة إنشاءه وحصلنا على موافقة الوزارة على الهدم والإنشاء، ولكن حتي الآن لم تتحرك الوزارة منذ 4 أعوام.



ولفت النائب، إلى أن المبني الرئيسي لا يعمل، ويوجد تمريض ومعدات كافيه يمكنها العمل بالمستشفى، ولكن يتبقي هدم المبني كإنشاءات وإعادة بناءه وسيكون هناك مستشفى بأقل التكاليف وتخدم مئات الآلاف من المواطنين.



وطالب عضو مجلس النواب، سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع بهدم وإعادة بناء المستشفى لخدمة أهالي الجيزة.



وأوصت لجنة الصحة، خلال اجتماعها، بضرورة قيام وزارة الصحة بالرد على اللجنة بميعاد التنفيذ لأعمال هدم وترميم المستشفى خلال شهر من الان.