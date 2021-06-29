Advertisements

"صحة النواب" تناقش أزمة مستشفى صدر العمرانية وتطالب الوزارة بالرد خلال شهر

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ضد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن مستشفى صدر الجيزة الواقعه في حي العمرانية.

وأضاف "منصور" في كلمته، قائلًا: منذ سنوات نحاول إعادة إنشاء للمبنى الرئيسي للمستشفى والوازرة لا تستجيب ولا تسمع ولا تري، متابعا "منذ دخولي المجلس عام 2016، حاولت دفع المنشآت الموجودة وكان هناك مبني مميز واستطعنا أن نساعد بالتنسيق مع مسؤلي الوزراة بمحافظة الجيزة حتي استطعنا الانتهاء منه وهو المبني الرئيسي الذي يعتمد عليه المستشفى اعتمادا كليًا وبه ما يقرب من 67 سرير".

وأشار النائب إلى أن باقي المستشفي وبه ما يقرب من 610 سرير مغلقة تمامًا، وكان من المفترض عمل ترميمات بها، مؤكدًا على عدم قدرة المبني على حمل الأوزان والترميمات به سوف تهدر الملايين بناءا على وصف استشاري هندسي قام بمعاينة مبني المستشفي بصحبة النائب.



واستطرد "منصور" قائلًا "نقلت كلام الاستشاري للوازة، وطالبت بمعاينة لجنة فنية للمبني وأكدت صحة القول بضرورة هدم المبني وإعادة إنشاءه وحصلنا على موافقة الوزارة على الهدم والإنشاء، ولكن حتي الآن لم تتحرك الوزارة منذ 4 أعوام.

ولفت النائب، إلى أن المبني الرئيسي لا يعمل، ويوجد تمريض ومعدات كافيه يمكنها العمل بالمستشفى، ولكن يتبقي هدم المبني كإنشاءات وإعادة بناءه وسيكون هناك مستشفى بأقل التكاليف وتخدم مئات الآلاف من المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب، سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع بهدم وإعادة بناء المستشفى لخدمة أهالي الجيزة.

وأوصت لجنة الصحة، خلال اجتماعها، بضرورة قيام وزارة الصحة بالرد على اللجنة بميعاد التنفيذ لأعمال هدم وترميم المستشفى خلال شهر من الان.

أخبار تهمك

تعرف على شروط بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب وليد سليمان وغيابه عن الأهلي لمدة شهر

منذ أقل من ساعة

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل لبيراميدز

منذ أقل من ساعة

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

برشلونة يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ليفربول يتحدى محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ حوالي 3 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

01:30 م

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

05:35 م

عاجل- إصابة قوية تضرب وليد سليمان وغيابه عن الأهلي لمدة شهر

06:30 م

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل لبيراميدز

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة