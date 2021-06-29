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نجم منتخب إيطاليا.. ساسولو يحدد سعر نجمه المتألق في يورو 2020

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ساسولو الإيطالي يخطط لاستغلال تألق أحد نجوم الفريق مع المنتخب الإيطالي في بطولة يورو 2020 بشكل جيد، حيث تتنافس عليه أندية الدوريين الإيطالي والإنجليزي.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية بأن إدارة ساسولو حددت سعر جناح الفريق الإيطالي دومينيكو بيراردي من أجل الأندية الراغبة في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بيراردي البالغ من العمر 27 عامًا يقدم آداء رائع مع منتخب إيطاليا في بطولة يورو 2020 عزز به ما قدمه مع ساسولو في الموسم الماضي، حيث سجل 17 هدفا وصنع 8 تمريرات حاسمة في 30 مباراة فقط في الدوري الإيطالي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ساسولو حدد 40 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع عقد بيراردي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن كلا من ميلان ولاتسيو الإيطاليين وليفربول وليستر سيتي الإنجليزيين يعتبرون أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات بيراردي.

ولفتت الصحيفة الإيطالية أن بيراردي مرتبط بعقد مع ساسولو حتى صيف 2024 ويبدو أن الوقت قد حان بالنسبة له للسير قدمًا وخوض تجربة جديدة وذلك بحسب تصريحات جيوفاني كارنيفالي المدير الفني لساسولو.

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