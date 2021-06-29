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ماذا قدم تاكيس جونياس في مصر قبل توليه تدريب بيراميدز؟ (أرقام)

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:57 م
تاكيس جونياس
تاكيس جونياس
علاء خليف
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أعلن مجلس إدارة نادي بيراميدز تعيين اليوناني تاكيس جونياس في منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني السابق تم توجيه الشكر له على الفترة الماضية.

ويقود جونياس تدريب بيراميدز لأول مرة اليوم الثلاثاء، في ملعب النادي بالدفاع الجوي، استعدادا لخوض لقاء الأهلي الذي يقام على ملعب الأهلي بالسلام يوم الخميس المقبل في إطار الدوري الممتاز.

المدرب اليوناني من مواليد ٦ أكتوبر من عام ١٩٦١، وكان لاعبا مميزا في عدد من أندية اليونان وإسبانيا وإيطاليا، وفي مهمته كمدرب تولى تدريب عدد كبير من الأندية اليونانية، وتولى من قبل مهمة تدريب نادي وادي دجلة المصري وقدم مستوى مميز معه.

تاكيس جونياس ليس غريبا على الكرة المصرية حيث سبق وتولى القيادة الفنية لفريق وادي دجلة في الفترة من 2018 وحتى 2020 وقدم عروضا قوية رفقة الفريق الدجلاوي ونال إشادة الجميع بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه الفريق وقتها، ولكن تذبذب نتائج الفريق دفع إدارة النادي للاطاحة به.

ماذا قدم جونياس مع وادي دجلة؟

قاد اليوناني تاكيس جونياس وادي دجلة في 54 مباراة بمختلف البطولات، حقق 15 انتصارا، وتعادل في 15 مباراة، وخسر 24 مباراة، سجل لاعبوه 67 هدفا، واستقبلت شباكه 77 هدفا.

في موسمه الأول مع وادي دجلة 2018 – 2019، قاد المدرب اليوناني الفريق في 36 مباراة، حقق 11 فوزا، وخسر 15 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 10 مباريات، سجل لاعبوه 46 هدفا، واستقبلت شباكه 50 هدفا، واحتل الفريق المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

أما في الموسم الثاني 2019 – 2020، خاض جونياس 18 مباراة مع وادي دجلة، حقق 4 انتصارات، وخسر 9 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، سجل 21 هدفا، واستقبلت شباكه 27 هدفا، وتمت اقالته بسبب سوء النتائج.

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