بدء مؤتمر وزيرة التضامن لإعلان نتائج تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2021





بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لنيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2021 ومقارنتها بالسنوات الماضية.



جاء ذلك فى إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التي أطلقها الصندوق على مدار عدده ايّام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وحسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد سعدي رئيس مجلس إدارة شركة Media Hub، وعضو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنان الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، والدكتورة هويدا مصطفي عميد كلية الإعلام – جامعة القاهرة وعدد من الكتاب والفنانين وأعضاء مجلس النواب